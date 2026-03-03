衆院予算委で答弁する高市首相＝3日午前高市早苗首相は3日の衆院予算委員会で、米国とイスラエルによるイラン攻撃を巡り、3月後半に予定する訪米時のトランプ大統領との会談で「率直に話してくる」と表明した。攻撃が国際法に抵触するかどうかについては「時間を頂かないと、現段階で法的な評価はできない」と言及を避けた。中道改革連合の浜地雅一氏は「落ち着いた段階で、法的評価を行うべきだ」と求めた。首相はイラン攻撃