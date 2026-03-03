「キングオブコント2021王者」のお笑いコンビ、空気階段の鈴木もぐら（38）が2日深夜放送のTBSラジオ「空気階段の踊り場」（月曜深夜0時）に出演。体重120キロから約30キロ減量に成功したと明かした。もぐらは「ダイエットして、今93キロなんですよ。28キロ」と切り出した。相方の水川かたまりからは「小学4年生じゃん」とツッコミが入った。17年4月の番組開始当初は96キロで、その時よりも3キロ減。「やっぱりね、95（キロ）を切