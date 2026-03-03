サッカーW杯北中米大会が開幕する6月11日まで3日で100日となった。優勝を目標に掲げる日本代表の森保一監督（57）が日本サッカー協会を通してコメントを発表。今月下旬には欧州遠征を行い、28日（日本時間29日）にスコットランド代表、31日（同4月1日）にイングランド代表と強化試合を行う。5月31日に国立競技場で壮行試合（相手未定）を実施して、事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ移動。その後、大会期間中の拠点となる米