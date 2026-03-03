金子国土交通相は、ペルシャ湾内に42隻の日本関係船舶が待機し、うち4隻に日本人23人が乗船していることを明らかにしました。いずれも安否確認がとれているということです。イラン攻撃の影響について、金子国交大臣は3日の閣議後の会見で、3日午前7時時点の情報として、海運では、42隻の日本関係船舶がペルシャ湾内に入っていて、いずれも被害がないことが確認されていると明らかにしました。うち4隻に日本人23人が乗船しています