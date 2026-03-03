スマートフォン向けゲームアプリ「恋と深空−Love and Deepspace−」の公式Xアカウントが3日までに更新され、登場キャラクター、レイ役の声を担当した声優佐藤拓也の降板を発表した。公式Xでは【重要なお知らせ】とし、「この度、レイ役として出演していただいております佐藤拓也さんにつきまして、契約期間満了に伴いまして双方合意のもと、2026年6月7日をもちまして『レイ』役を降板させていただく運びとなりました」と報告した