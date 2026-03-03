ヤマサ醤油は業務用新商品として「やみつきディップソース」2品と「三角（ミカド）ホワイトコーラ」の計3品を2月18日から新発売。「やみつきディップソース」は、付加価値によるメニュー単価アップ、他店との差別化をかなえるディップソース。簡易なオペレーションで、本格的、魅力的でリピートにつながるメニューを提供できる。客にも多彩な味種を選ぶ選択肢が増し、メニューの楽しみが広がるメリットがある。上ぶたを開け