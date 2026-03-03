物価高で節約志向が高まった人は50.2％、食費の節約を意識している人は63.6％に上ることが、リクルートのホットペッパーグルメ外食総研が1月に実施した節約志向の実態と外食での節約行動に関する調査で分かった。▼節約を意識している出費は1位「内食の費用」（43.8％）、2位「光熱・水道費」（35.6％）、3位「外食の費用」（35.5％）。自炊の食材など内食での節約を意識している人が多い。その半面、外食での節約を意識している