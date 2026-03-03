Appleが「iPhone 17e」を2026年3月2日に発表しました。iPhone 17eは背面カメラを1個だけ搭載する安価なモデルで、ストレージ容量256GBモデルが税込9万9800円です。プロセッサーはA19を搭載し、アップル製モデムのC1Xも搭載しています。iPhone 17e - Apple（日本）https://www.apple.com/jp/iphone-17e/Apple、iPhone 17eを発表 - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/apple-introduces-iphone-17e/iPhone 17eの