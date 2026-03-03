ロッテは17日から、ロングセラーブランド「コアラのマーチ」のビスケット絵柄とパッケージを刷新し、「366日のハピバのマーチ」企画を開始する。誕生日や西暦、干支、血液型を組み合わせた史上初の試みで、絵柄は全500種類、組み合わせは約17万通りにのぼる。同日には新商品「コアラのマーチ＜ハピハピショートケーキ＞」も発売する。【画像】さみしい…卒業する”リアルコアラさん”同ブランドはこれまで、多種多様な絵柄を探