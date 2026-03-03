◆ＷＢＣ強化試合オリックス―韓国（３日・京セラドーム大阪）オリックスが韓国代表と対戦する。１２時にプレーボール予定。２日はナイターで日本代表に勝利したが、約１４時間後に侍ジャパンのライバルと戦う。岸田護監督が試合前の会見に出席。「打席数を確保したい選手を上位打線に」と、西川、太田、紅林、シーモアの起用を明かした。投手陣では、４１歳の平野佳寿投手兼任コーチの登板を予告し「状態を確認したい」と。「