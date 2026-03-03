【パリ＝上地洋実】フランスのマクロン大統領は２日、核弾頭の保有数を増やし、核戦力を増強すると表明した。フランスの「核の傘」を欧州全体に拡大させるため、英独やポーランドなど８か国と連携する方針も示した。トランプ米政権が欧州への軍事的関与を低下させる中、核政策を大きく転換して欧州独自の核抑止力強化を進める考えだ。仏西部の海軍基地で行った核戦略に関する演説で明らかにした。ウクライナ侵略を続けるロシア