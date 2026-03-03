白泉社は3日、人気漫画『ベルセルク』（原作：三浦建太郎 漫画：スタジオ我画 監修：森恒二）英語版の販売部数が1000万部を突破したことを発表した。これを記念して、北米出版社 Dark Horse Comics社はSNSにて、英語版『ベルセルク』1000万部突破を記念したショート動画を公開した。【画像】重厚感すげぇ…発売された豪華版『ベルセルク』（英語）『ベルセルク』は、剣と魔法、そして魔物が存在する世界を舞台に主人公・ガッツ