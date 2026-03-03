オリックスは３日、「オリックス・バファローズ公認ショップあべのハルカス店」が１８日にオープンすることを発表した。場所は、あべのハルカス近鉄本店タワー２階。近鉄百貨店との提携により、球団公式グッズの新たな販売拠点が誕生する。ユニホームをはじめ、キャップやタオルなど、さまざまな人気グッズがラインアップ。大阪のランドマークから、より多くのファンにバファローズの魅力が届けられることとなった。詳細は以下