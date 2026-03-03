ＷＢＣ米国代表のマーク・デローサ監督が２日（日本時間３日）、１次ラウンドＢ組での先発ローテを明らかにした。米スポーツ専門局ＥＳＰＮが報じた。６日（日本時間７日）のブラジル戦は安定感あるウェブ（ジャイアンツ）。第２戦（ＶＳ英国）はア・リーグのサイ・ヤング賞左腕スクバル（タイガース）で、大会を通じてこの試合のみの登板予定となっている。３戦目で１次ラウンド最大の難敵となるメキシコ戦では、ナ・リーグの