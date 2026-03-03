お笑いタレント友近（52）が3日、都内で、愛媛県のオリジナルかんきつ「紅プリンセス」をPRした。本格販売2年目となる同品種は、母親に「紅まどんな」、父親に「紅かんペい」をもつ新種。ゼリーのような食感と濃厚な甘い果汁が特徴だという。愛媛県出身の友近は「子供の頃は甘いよりも酸っぱいイメージだったけど、最近はスイーツが乗っかったような甘さがある」と味の変化を語った。3月から4月にかけて同品種が旬の季節を迎えると