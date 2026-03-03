日本テレビは３日、４月１７日から「金曜ミステリークラブ！！」（金曜午後７時）を放送することを発表した。２月に終了した同時間枠の「ニノさん」の後番組で、ＭＣを務めていた二宮和也がお笑いコンビ「千鳥」のノブと初タッグを組む。昨年放送された同名の特番が今回、レギュラー化。「全世代が楽しめる驚きと学びの考察バラエティー」をうたう。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズを出題し、真相を推理する。特番か