「韓国は伝統的に強いチームだ。イ・デホ、イ・スンヨプのような素晴らしい打者がいたではないか」オリックス・バファローズの岸田護監督は、韓国代表をこう評価した。【写真】阪神、WBC韓国エース候補を攻略岸田監督は3月3日、京セラドーム大阪で行われる韓国代表とのWBC公式強化試合を前に、韓国野球に対する見解を語った。「昨日（阪神戦）の試合は直接見ていないが、韓国には優れた選手が非常に多いことはよく知っている。特に