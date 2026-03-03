BTSのVが、日本の人気ランキング投票で1位を独走している。Vは、2月23日から3月1日にかけて行われた韓国アイドル人気ランキングサイト「音韓-NEHAN」の投票にて、257週連続1位という驚異的な記録を打ち立てた。【写真】BTS・V、真夜中デートのお相手は？また、Kカルチャー専門プラットフォーム「K-board」の「K-POP男性アイドル人気ランキング」においても223週連続1位をキープしている。さらに、K-POP専門サイト「KPOP JUICE」で