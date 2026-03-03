NCT DREAMが、世界86都市のファンと共に4度目のワールドツアーのフィナーレを迎える。アンコール公演「2026 NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW 4 : FUTURE THE DREAM' FINALE」は、3月20日〜22日、27日〜29日の計6日間、ソウル・KSPO DOMEで開催される。【写真】マーク、日本の街中をお散歩今回の公演はすでに全席完売を記録。この熱狂を受け、会場に足を運べないファンのために、大規模なライブビューイングの実施が決定した。21日