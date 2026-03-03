関西国際空港の玄関口に位置する大阪府泉佐野市(千代松大耕市長)は、空港を利用する訪日外国人観光客の増加を背景に、ベジタリアンをはじめ宗教的配慮や健康志向など多様な食習慣を持つ人々に対応できる飲食店の拡充に取り組んでいる。地元企業である不二製油の植物性ダシ「MIRA-Dashi(ミラダシ)」を活用した飲食店のメニューが開発され、2月26日に不二製油本社で披露･試食会が開かれた。関係者に加えて、料理研究家、大阪市内の高