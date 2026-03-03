臨床栄養学に関する最大の学術大会の一つである日本病態栄養学会の年次学術集会が1月30日から3日間、国立京都国際会館で行われ、2,957名が来場した。会長を務める菅野義彦氏(東京医科大学)はじめ運営スタッフは従来の学会が持つ学術的なイメージを払しょくし、参加者が楽しむ学会を目指して内容を検討。若い世代の意見を取り入れた現場目線のプログラムや匿名で議論ができるオンラインシステムなどを導入することで、これまでにな