２月２１日、海南省万寧市でサーフィンを体験するため日月湾にある造波プールに向かう観光客。（万寧＝新華社配信）【新華社海口3月3日】中国の春節（旧正月）連休（2月15〜23日）期間中、海南省の祝日消費は活況を呈した。マリンスポーツから免税ショッピングまで、「温もりのある経済」が同省の春節消費をけん引する重要な原動力となった。万寧市の日月湾では、造波装置を備えたサーフィンプールに波しぶきが立ち上る。安定