気象台は、午前10時40分に、暴風警報を佐伯市に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】大分県・佐伯市に発表 3日10:40時点南部の海上では、3日夕方から3日夜遅くまで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐伯市□暴風警報【発表】3日夕方から3日夜遅くにかけて警戒風向北西・海上最大風速20m/s