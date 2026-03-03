元TBSでフリーアナウンサーの新井麻希（43）が2日、自身のインスタグラムを更新。仕事復帰を報告した。昨年11月に第2子出産を報告した新井アナ。「本日から、newszero のナレーションに復帰します」とナレーターを務める日本テレビ「news zero」への復帰を報告した。「5ヶ月間も一つの現場を休むのは初めてで、緊張していたので、日テレに着いてから、一歩を踏み出す前に深呼吸」「そんな緊張も吹き飛ぶくらい、温かくまた受