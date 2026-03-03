女優で会社員の片瀬那奈（44）が、3日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。片瀬は、黒ジャケットにデニムを合わせたスタイルで、変わらぬ美貌を披露。「こんにちは明日、ITトレンドEXPO 2026 Springに出演します！」と、3日夜のイベント出演を告知した。さらに「テーマは女優から『いち会社員』へ。片瀬那奈が語る、40代からの『リスキリング』と『キャリア再設計』のリアル」と、転身について語ることも紹介。「もう会