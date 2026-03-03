中国国家税務総局による税収ビッグデータ分析によると、中国では2025年、全国統一大市場の建設が大いに推進され、他の省（自治区、直轄市を含む。以下、同じ）への販売額は前年比で4．5％増加し、全国の売上高に占める割合は同0．8ポイント増の41％に上昇しました。他の省への販売額がプラス成長した省は全体の8割を超えました。また、2025年には重点地域によるけん引力が目立ちました。北京・天津・河北エリアでは域外への販売額