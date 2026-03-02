LUNA SEAのドラマー・真矢の逝去が報じられた。テレビではライブでの演奏シーンや昨年9月に地元の秦野市のイベントで闘病からの復帰を誓う姿が繰り返し流れ、ネットでは親しかった人たちのコメントが溢れ、枚挙のいとまがないほどだ。 （関連：【写真あり】真矢、最後の東京ドーム――派手髪で豪快なドラミング） LUNA SEAのメンバーはもちろん、彼らの記念すべき1stアルバム『LUNA SEA』