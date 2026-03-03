WBC公式Xが「2026年WBCのパワーランキング」を公開WBC公式X（旧ツイッター）が発表したランキングに異論が続出している。公開された「2026年WBCのパワーランキング」では、前回大会優勝の日本が1位に。海外ファンからは「日本て、オオタニとヤマモト以外にそこまですごい選手って誰がいるの？」などの声が上がっている。ランキングでは2位に“史上最強メンバー”を揃えた米国、3位に第3回大会で全勝優勝を成し遂げたドミニカ共