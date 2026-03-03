木原稔官房長官は3日の記者会見で、フランスのマクロン大統領が自国が保有する核弾頭の数を増やすと表明したことに関し「公表された方針の背景や問題意識について、フランスと緊密に意思疎通を行うとともに、関心を持って注視したい」と述べた。増強方針の是非については「第三国の政策に関することであり、コメントは差し控える」と述べるにとどめた。