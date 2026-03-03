以前はあまり選択肢がなかった濃縮飲料が、いま存在感を増している。コーヒー、お茶だけではなく、食酢飲料に加え炭酸飲料の原液タイプまで登場。背景にあるのは、好みに合わせて濃さや味わいを調節できる利便性と、選べる味の多様さだ。忙しい日常のなかでも「手軽においしいものを家で飲みたい」「ちょっと一息つきたい」というニーズに応え、ドリンクバーを楽しむように“自分の好きな濃さの飲み物を作って飲むこと”が新しい