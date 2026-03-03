［日本代表・森保監督継続は力なり］サッカー日本代表を率いる森保一監督（５７）。目標に掲げるワールドカップ（Ｗ杯）優勝に向けた強化策や、選手の力を発揮させる「指導論」、代表監督として生きる「人生論」などを語る。もう残り１００日に昨年３月にワールドカップ（Ｗ杯）の出場権を獲得した時は、本大会まで１年以上あると思っていたのに、あっという間に年が明けて、もう残り１００日。本当に時間がたつのは早いです