元HKT48で女優の矢吹奈子（24）が2日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。家族旅行で訪れた台湾での出来事を語った。矢吹は「初日にまず、母がちいかわが今好きなんですけど、台湾に最近ちいかわショップができたってことで行ってみた」と切り出した。入店には事前抽選が必要だと判明したが、当日でもチャンスがあるとの説明を受け、列で待機しながら家族でスマートフォ