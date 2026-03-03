多治見修道院1930年に建てられた岐阜県多治見市の「多治見修道院」が老朽化し、市などでつくる実行委員会が保存の可能性を検討するため、耐震調査費用の寄付を募っている。実行委関係者は「地域のシンボルをなんとか残したい」と話す。寄付は実行委のウェブサイトなどで受け付ける。多治見修道院は木造で地上3階、地下1階。カトリック神言修道会の神父らによって建設された。宣教師の生活や修練の場として使われ、地下でワイン