◇WBC東京プール強化試合オーストラリアー巨人2軍（3日、宮崎・サンマリン）巨人2軍が後攻となるこの試合。巨人の先発は森田駿哉投手です。そのほかにも1軍から参加している田和廉投手、横川凱投手も登板する予定です。キャッチャーは山瀬慎之助選手となっています。野手は4番に藤井健翔選手が入り、5番をティマ選手が務めます。セカンドには増田陸選手。宇都宮葵星選手はレフトを守ります。オーストラリアは1番に2024年ドラフト