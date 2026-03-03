【モデルプレス＝2026/03/03】ファミリーマートでは、人気チョコレート菓子「ブラックサンダー」コラボフェアを3月3日（火）から開催。デザート・パン・焼き菓子・アイスなどの新商品全11種類が登場します。今回は、編集部員が実際に食べてみて、特に固めの食感が最高だった2品をピックアップしてレビューします。【写真】ファミマ“新生”おむすびを食べてみた◆“ファミマ×ブラックサンダー”人気コラボ再びファミリーマートで