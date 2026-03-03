スンドゥブといえば赤くて辛いもの……と思いきや。こちらは豆乳仕立てのやさしい一杯。あさりのエキスがたっぷり溶け出したスープは、うまみ濃厚で驚くほど奥深い味わいです。ちぎった豆腐がしっかりなじみ、最後の一滴まで飲み干したくなります。『豆腐とあさりのスンドゥブ』のレシピ材料（2人分）絹ごし豆腐……1/2丁（約175g） あさり（殻つき・砂出ししたもの）……200g にら……1/2束（約50g） にんにくの薄切り……1かけ分