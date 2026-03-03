資料 岡山労働局によりますと、岡山県の2026年1月の有効求人倍率は1.31倍で、前の月と比べて0.03ポイント低下しました。2カ月ぶりの低下です。 新規求人倍率は2.14倍で、前の月と比べて0.25ポイント低下しました。3カ月ぶりの低下です。新規求人数は1万5863人で、前年同月と比べて9.4%減少しました（7カ月連続の減少）。 産業別にみると、卸売業・小売業や宿泊業・飲食サービス業の求人が減少しました（卸売業・小