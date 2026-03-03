助っ人外国人列伝/キューバ編 今号からの本企画は、装いも新たに国別の助っ人たちを大特集!今回はキューバ特集の第一弾として、自国の国籍を持った助っ人たちを紹介する。 世界が驚愕した走り打ち打法でプロ野球ファンを魅了した！ロエル・サントス 助っ人外国人では珍しい走り打ち打法が武器! NPB通算成績(1年:2017)66試合 打率.250 3本塁打 8打点 5盗塁 2008年からキューハ|