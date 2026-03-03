東京時間10:05現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝28161.00（+50.00+0.18%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5364.40（+52.80+0.99%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 中東情勢を受けたリスク警戒の金買いがNY金時間外で優勢。