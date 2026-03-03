米株価指数先物下げ拡大、サウジの米大使館がドローン攻撃受ける 東京時間10:13現在 ダウ平均先物MAR 26月限48793.00（-152.00-0.31%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6864.00（-24.25-0.35%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24917.25（-108.00-0.43%）