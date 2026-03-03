USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.977.308.618.19 1MO9.746.508.657.63 3MO9.486.308.547.55 6MO9.556.568.737.77 9MO9.596.788.817.94 1YR9.546.938.868.01 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.9812.048.57 1MO9.1