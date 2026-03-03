Amazonは6日、「Amazon 新生活セール」の「先行セール」を開始した。期間は5日23時59分まで。Amazonデバイスもセールになっており、3日10時に編集部が確認したところ、「Fire TV Stick 4K Select」は7,980円から4,980円に、「Amazon Fire TV Stick 4K Plus 」は9,980円から5,980円に、「Amazon Fire TV Stick 4K Max」は12,980円から7,980円に、「Amazon Fire TV Cube」は19,980円から13,980円になっている。