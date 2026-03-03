AKB48の小栗有以（24）が3日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「TOKYO CHEER 2026」と書き出した小栗。「ランナー応援イベントMCで出演させて頂きました！！」と報告した。「去年、完走できたからこそ楽しさと大変さを私も分かるので今年はこうして現地で応援できてとっても光栄でした」とコメント。「ランナーの皆さんお疲れ様でした！ゆっくり休んでください」と伝えた。ファンからは「めちゃ