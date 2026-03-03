映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開から25周年の節目を迎える2026年、東京・練馬の体験型施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 − メイキング・オブ・ハリー・ポッター」（以下、スタジオツアー東京）が、開業以来初となるブランドキャンペーンを3月2日（月）より開始する。タグラインは「さぁ、魔法のような旅に出よう」。【写真】お似合いです！ローブを着て魔法をかける桜田ひより＆吉川愛世界中で愛され続け