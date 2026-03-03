3日午前0時40分ごろ、香川県坂出市府中町のJR予讃線讃岐府中駅で、線路上で工事をしていた40代の男性作業員が快速列車「マリンライナー」にはねられ、死亡した。国土交通省は鉄道事故に認定し、運輸安全委員会が調査官2人を現地に派遣すると発表した。県警によると、マリンライナーは岡山発高松行きの5両編成で、乗客乗員計20人にけがはなかった。