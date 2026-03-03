JR西日本は、2026年4月から7月にかけて、夜行特急列車「WEST EXPRESS 銀河」の山陰コースを運行します。今回の運行では、車内を「GINGA SANIN ミュージアム」に見立て、移動そのものを極上のアクティビティとする「五感で巡る旅」を提案。弓浜絣や出雲型勾玉などの伝統工芸が車内を彩り、鳥取県の星空をVRで楽しむ案内など、夜行列車ならではの幻想的な体験が用意されています。一般発売に先駆け、2026年3月10日からは「tabiwa ト