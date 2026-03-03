日本航空が続急落している。同社は２日の取引終了後、２６年３月期の連結業績・配当予想の修正を発表。今期の売上高予想は従来の見通しから２３０億円増額して２兆円（前期比８．５％増）、最終利益予想は８０億円増額して１２３０億円（同１４．９％増）に上方修正した。更に期末配当予想を４円増額し５０円に見直した。一方、２７年３月期の業績予想も公表し、来期の売上高は２兆９５０億円、最終利益は１１００億円と今期の予