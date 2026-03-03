日鉄鉱業が底堅い。２日の取引終了後、日本経済新聞電子版が「日鉄鉱業は台湾とベトナムに環境保全に用いる排水処理剤の工場を設ける」と報じており、株価の下支え要因となったようだ。記事によると、台湾では２０２６年度の稼働開始を目指すといい、経済成長に伴って需要が見込めるアジア市場を開拓するとしている。 出所：MINKABU PRESS