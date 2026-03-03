放電精密加工研究所が急動意、一時９％高で４５００円台半ばまで舞い上がった。２月中旬に急速人気化し同月１９日ザラ場に５０９０円の上場来高値をつけたが、同日に値を崩し大陰線を形成。その後は調整局面に入ったものの、前週後半から再び投資資金が流入しトレンドが変わった。金属放電加工の専業で、高度な技術力に定評がある。筆頭株主の三菱重工業傘下で業容を拡大させており、三菱重経由で防衛装備品を含む航空宇宙関連部