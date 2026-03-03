３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円４７銭前後と前日午後５時時点に比べ５０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円１７銭前後と同２５銭程度のユーロ高・円安で推移している。 ドル円相場は午前８時３０分時点では１５７円２０銭前後で推移しており、その後、１５７円４０銭前後へ上昇した。前日のニューヨーク市場では、ドルは一時１５７